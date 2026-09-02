Politics: प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई एवं अभाविप आमने-सामने, महिला पुलिसकर्मी घायल

छिंदवाड़ा. छात्रसंघ चुनाव से पहले ही कॉलेजों में छात्र संगठनों की गतिविधियां तेज हो गई हैं। एनएसयूआई द्वारा मंगलवार को विद्यार्थियों से जुड़ी मांगों को लेकर प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस(पीजी कॉलेज) में प्रदर्शन किया। हालांकि प्रदर्शन के दौरान अभाविप कार्यकर्ताओं के कॉलेज परिसर में पहुंचने से स्थिति तनावपूर्ण हो गई। जमकर हंगामा हुआ। लगभग डेढ़ घंटे तक पीजी कॉलेज में तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। दोनों छात्र संगठनों के बीच कहासुनी और विवाद को देखते हुए पुलिस ने मोर्चा संभाला। प्रदर्शनकारी कॉलेज मुख्य गेट के बाहर लगी बैरिकेटिंग को तोडकऱ आगे बढऩे का प्रयास करने लगे। ऐसे में पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। इस दौरान पुलिसकर्मियों एवं छात्र संगठनों के बीच धक्का-मुक्की भी देखने को मिली। दो महिला पुलिसकर्मी घायल हो गई। इसमें एक के पैर में तो दूसरे के हाथ में चोट आई। वहीं कुछ छात्रों को भी हल्की चोट आई। इस मामले में पुलिस ने अब तक किसी पर कार्रवाई नहीं की है। हालांकि उन्होंने कॉलेज प्रबंधन से जानकारी मांगी है। धर्मटेकड़ी चौकी प्रभारी दिनेश बघेल ने बताया कि जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रदर्शन के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा।