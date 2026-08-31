पिस्टल व जिंदा कारतूस के साथ दो आरोपी पकड़ाए, उत्तरप्रदेश से जुड़े तार, खरीदे थे 55 हजार में

छिंदवाड़ा. देहात पुलिस ने शुक्रवार को दो युवकों को गिरफ्तार कर उनके पास से एक देशी पिस्टल, एक छर्रे वाली पिस्टल, तीन जिंदा कारतूस और एक कार जब्त की है। दोनों युवक सफेद रंग की कार जो कि छत्तीसगढ़ पासिंग की थी उसमें सवार थे तथा पोआमा पानी टंकी के पास किसी गंभीर घटना को अंजाम देने की तैयारी में थे। सूचना पर देहात थाना प्रभारी गोविंद सिंह राजपूत के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। टीम को सूचना मिली थी कि दो युवक पिस्टल और कारतूस के साथ कार में बैठे हैं। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों युवक विकास (25) पिता तिमाजी मसकोले निवासी कुकड़ीखापा हाल गुलाबरा गली नंबर 15 छिंदवाड़ा और मिथुन (31) पिता रामाजी उइके निवासी उसरिया थाना देहात छिंदवाड़ा को पकड़ा है।