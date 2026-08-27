1.15 करोड़ खर्च कर बनाया एसडीएम ऑफिस, उपयोग से पहले ही ताला

दरअसल सितंबर 2025 में प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के मंत्री एवं छिंदवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री राकेश सिंह ने शिवनगर कॉलोनी(पुलिस लाइन के पीछे) बनाए गए 1.15 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित एसडीएम छिंदवाड़ा कार्यालय के भवन का वैदिक मंत्रोच्चार के बीच लोकार्पण किया था। हालांकि कुछ दिन दस्तावेजों के लाने ले जाने के बाद से भवन में ताला लगा हुआ है। इस भवन का निर्माण, लोक निर्माण विभाग (भवन) द्वारा किया गया है। इस भवन का क्षेत्रफल 370 वर्ग मीटर है। मंत्री ने लोकार्पण के बाद नवीन एसडीएम कार्यालय भवन के विभिन्न कक्षों का अवलोकन करते हुए कहा था कि इन भवनों के निर्माण से आमजन को बेहतर प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध होंगी एवं कार्य संस्कृति में और पारदर्शिता व तेजी आएगी, लेकिन अब तक ऐसा दिख नहीं रहा है। बताया जाता है कि आधुनिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए एसडीएम कार्यालय भवन का निर्माण कराया गया था। उम्मीद थी कि नए भवन में कार्यालय संचालित होने से अधिकारियों और कर्मचारियों को बेहतर कार्यस्थल मिलेगा एवं अपनी समस्याएं लेकर पहुंचने वाले लोगों को भी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन भवन के तैयार होने के बाद भी इसके दरवाजों पर ताला लगा हुआ है।