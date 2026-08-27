हर्षोल्लास और धार्मिक उत्साह के साथ मनाया ईद मिलाद-उन-नवी का त्योहार

बुधवार को सुबह कार्यक्रम, दोपहर में बच्चों का तालीमी मुकाबला तथा रात्रि में सवाल-जवाब कार्यक्रम आयोजित किया गया। ईद मिलाद-उन-नवी के अवसर पर दोपहर में आजाद चौक से जुलूस-ए-मोहम्मदी प्रारंभ हुआ। जुलूस राज टॉकीज, गोलगंज, फव्वारा चौक, बस स्टैंड, यातायात थाना, अलका टॉकीज, तिलक मार्केट, गणेश चौक, रॉयल चौक एवं करबला चौक होते हुए पुन: आजाद चौक पहुंचा। जुलूस में विभिन्न क्षेत्रों एवं आसपास के ग्रामों से आने वाली टोलियां शामिल हुई। पर्व के दौरान राज टॉकीज, गल्र्स कॉलेज, मेन रोड, बस स्टैंड, छोटा बाजार एवं गणेश चौक सहित प्रमुख स्थानों पर विशेष यातायात व्यवस्था बनाया गया। जुलूस को लेकर पुलिस और प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। प्रमुख मार्गों और संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल तैनात रहा। यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए भी आवश्यक इंतजाम किए गए। पर्व के दौरान लोगों ने शांति और सौहार्द बनाए रखते हुए आयोजन में सहभागिता की। समाज के लोगों ने कहा कि ईद मिलाद-उन-नवी केवल धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि इंसानियत, प्रेम, करुणा और भाईचारे का संदेश देने वाला अवसर है। पर्व ने नगर में सामाजिक सौहार्द और आपसी एकता की भावना को और मजबूत किया।