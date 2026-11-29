आशीष कुमार मिश्र पत्रकार हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 14 से अधिक वर्षों का अनुभव रखते हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत नव भारत टाइम्स, नोएडा से की और इसके बाद देशबन्धु, हिन्दुस्तार अखबार, नोएडा जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। वर्तमान में वे राजस्थान पत्रिका के प्रिंट एवं डिजिटल डेस्क से जुड़े हैं, जहां मध्यप्रदेश के सिवनी, छिंदवाड़ा की खबरों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से मास कम्प्यूनिकेशन में एमए करने वाले आशीष कुमार मिश्र की विशेष रुचि खेल, शिक्षा, प्रशासन, सामाजिक सरोकारों और समसामयिक मुद्दों की तथ्यपरक रिपोर्टिंग में है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य केवल खबर पहुंचाना नहीं, बल्कि तथ्यों के आधार पर जनहित की आवाज को मजबूती देना और सत्ता से जवाबदेही सुनिश्चित करना है। मूल रूप से वाराणसी(उत्तर प्रदेश)के निवासी आशीष कुमार मिश्र ने प्रिंट, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने अनुभव से एक भरोसेमंद पत्रकार के रूप में पहचान बनाई है। संपर्क करने के लिए ईमेल करें- ashish.mishra@in.patrika.com