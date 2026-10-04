Crime: सिवनी में तीसरे प्रयास में बिजली खंभे पर चढ़ा युवक, हाईवोल्टेज ड्रामा

सिवनी. जिले में आए दिन शराबियों का उत्पात देखने को मिल रहा है। ऐसे में पुलिस परेशान हो रही है। आदेगांव थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात स्कूल के सामने एक युवक का हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। सिमरिया गांव निवासी युवक जवाहर लाल इवनाती(40) बिजली के खंभे पर चढ़ गया। खंभे पर विद्युत सप्लाई चालू थी। गनीमत रही कि युवक को करंट नहीं लगा। युवक को खंभे पर चढ़ा देख आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोग उसे नीचे उतरने की समझाइश देते रहे, लेकिन वह नहीं माना। ऐसे में लोगों ने आदेगांव पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद विद्युत सप्लाई बंद कराकर युवक को सुरक्षित नीचे उतारा। बताया जाता है कि युवक शराब के नशे में था। पुलिस के अनुसार युवक ने खंभे पर चढऩे के लिए दो बार प्रयास किया था। तीसरे प्रयास में वह खंभे पर चढकऱ बिजली के तारों तक पहुंच गया। इस दौरान दो बार नीचे गिरने पर उसे हाथ और सिर में चोट भी आई। युवक को अस्पताल में प्राथमिक उपचार कराकर घर भेज दिया गया है। समय रहते बिजली सप्लाई बंद कराने और पुलिस के मौके पर पहुंचने से बड़ा हादसा टल गया।