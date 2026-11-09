Seoni News: दीपावली की रात घर में सो रहा था सराफा व्यापारी का परिवार, अचानक लगी आग, 6 लोगों की मौत

शुरुआती जानकारी के मुताबिक छपारा के महावीर वार्ड में रहने वाले सराफा व्यापारी कुंदन सोनी का परिवार दीपावली की रात त्योहार मनाकर सोया था। सुबह करीब साढ़े चार बजे जब लोगों ने घर को आग की लपटों में घिरा देखा तो हड़कंप मच गया। तुरंत पुलिस व फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस व फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। घटना के वक्त घर में 10 लोग मौजूद थे जिनमें से 4 को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि 6 की जलने से मौत हो गई। मृतकों की पहचान कुंदन लाल सोनी (75), राजकुमारी सोनी (65), ऋतु सोनी (42), स्मृति सोनी (40), सूर्या सोनी (45), आदित्य सोनी (16) के रूप में हुई है। जबकि अमायरा सोनी (7), रितेश सोनी (45), सौरभ सोनी (43), आकर्ष सोनी (14) को सुरक्षित रेस्क्यू कर बचा लिया गया।