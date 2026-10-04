सिवनी नगर के पहले ओवरब्रिज का काम पूरा, भोपाल से तय होगी उद्घाटन तारीख

सिवनी. मध्य प्रदेश सडक़ विकास निगम(एमपीआरडीसी) ने एजेंसी के माध्यम से छिंदवाड़ा चौक से थोक सब्जी मंडी नागपुर रोड तक लगभग 630 मीटर लंबे रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण का कार्य पूरा करा दिया है। अब इसकी रिपोर्ट भोपाल भेजी जाएगी। इसके बाद वहां से उद्घाटन की तारीख तय होगी। इस काम में दो हफ्ते लग सकते हैं। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि एमपीआरडीसी इसे नगर पालिका को हैंडओवर करेगी या फिर कोई प्रक्रिया पूरी की जाएगी। बड़ी बात यह है कि शहर में लंबे इंतजार के बाद तैयार हुए रेलवे ओवरब्रिज के औपचारिक उद्घाटन से पहले ही लोगों ने इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया है। ओवरब्रिज पर बाइक चालकों की आवाजाही लगातार देखी जा रही है। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद मार्ग खुला मिलने पर दोपहिया वाहन चालक बिना उद्घाटन का इंतजार किए ब्रिज से आवागमन कर रहे हैं। रेलवे ओवरब्रिज के शुरू होने से संबंधित क्षेत्र के लोगों को आवागमन में सुविधा मिलने की उम्मीद है। अब तक रेलवे क्रॉसिंग अथवा वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करने वाले वाहन चालकों को कई बार परेशानी का सामना करना पड़ता था। ओवरब्रिज शुरू होने के बाद रेलवे फाटक पर रुकने की समस्या से भी राहत मिलेगी। हालांकि, अभी तक इसका औपचारिक लोकार्पण नहीं हुआ है। इसके बावजूद ब्रिज पर दोपहिया वाहनों की आवाजाही शुरू होने से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। उद्घाटन से पहले मार्ग पर यातायात व्यवस्था, संकेतक, बैरिकेडिंग और अन्य जरूरी इंतजाम पूरी तरह सुनिश्चित करना आवश्यक है, ताकि वाहन चालकों को किसी तरह की परेशानी न हो।

स्थानीय लोगों का कहना है कि ओवरब्रिज का निर्माण पूरा होने के बाद अब इसका औपचारिक उद्घाटन जल्द किया जाना चाहिए। लंबे समय से क्षेत्र के लोग इस सुविधा का इंतजार कर रहे थे। लोगों को उम्मीद है कि ब्रिज पूरी तरह से यातायात के लिए अधिकृत रूप से खुलने के बाद आवागमन आसान होगा और आसपास के क्षेत्रों में यातायात का दबाव भी कम होगा।