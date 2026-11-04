4 नवंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

सिवनी

सिवनी में ट्रक ने पुलिस गाड़ी को मारी टक्कर, डीएसपी घायल

DSP Accident: एनएच-44 पर छपारा बायपास चौराहे पर हुई घटना, जबलपुर से लौट रहे थे डीएसपी, हादसे में डीएसपी, गनमैन व ड्राइवर घायल।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

सिवनी

image

Shailendra Sharma

Updated: 4 Nov 2026, 5:44 PM IST

seoni accident

truck hits police vehicle dsp injured chhapara bypass, हादसे के बाद डिवाइडर पर चढ़ा क्षतिग्रस्त पुलिस वाहन (Source-Patrika)

Seoni DSP Accident: मध्यप्रदेश के सिवनी जिले में बुधवार को एक ट्रक ने पुलिस वाहन को टक्कर मार दी। घटना नेशनल हाईवे नंबर 44 पर छपारा बायपास चौराहे की है। जिस वक्त ट्रक ने पुलिस गाड़ी को टक्कर मारी उस वक्त गाड़ी में डीएसपी और उनका गनमैन व ड्राइवर सवार थे। हादसे में डीएसपी सहित तीनों को चोटें आई हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया गया है कि डीएसपी जबलपुर से बालाघाट लौट रहे थे तभी बीच में ये हादसा हो गया।

पुलिस गाड़ी को ट्रक ने मारी टक्कर

बालाघाट में 36वीं बटालियन के डीएसपी विमलेश उइके, गनमैन व ड्राइवर और एक आरक्षक के साथ पुलिस गाड़ी से बुधवार को जबलपुर से बालाघाट लौट रहे थे। जैसे ही उनकी गाड़ी छपारा बायपास पर पहुंची तो तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से आकर उनकी गाड़ी में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से पुलिस की गाड़ी हाइवे पर बीच में बने डिवाइड पर चढ़ गई। हादसे में डीएसपी विमलेश उइके समेत चारों लोगों को चोटें आई हैं। पुलिस गाड़ी को टक्कर मारने के बाद ट्रक कुछ दूरी पर जाकर पलट गया, ट्रक का ड्राइवर और कंडक्टर फरार हो गए हैं।

‘पापा मुझे डॉक्टर के पास ले चलो…’ रोते-रोते पिता से बोली हंसा, मंदसौर में इलाज के दौरान मौत

ये भी पढ़ें
mandsaur hansa death

पुलिस गाड़ी को टक्कर मारने के बाद पलटा ट्रक

हादसे की सूचना मिलते ही तुरंत छपारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को गाड़ी से निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कराया,जहां उनका उपचार जारी है। छपारा थाना प्रभारी खैमेन्द्र जैतवार ने सूचना मिलने पर तत्काल अस्पताल पहुंचकर घायल हुए डीएसपी सहित अन्य सभी से मुलाकात की। पुलिस वाहन में सवार सभी को हल्की चोटें होने की बात कही जा रही है। पुलिस वाहन को टक्कर मारने के बाद ट्रक कुछ दूरी पर जाकर पलट गया। हादसे के बाद ट्रक चालक और कंडक्टर मौके से फरार हो गए। फिलहाल छपारा पुलिस घटना के सभी पहलुओं की जांच में जुटी है।

Anuppur Crime: पत्नी के शव को घसीटकर कमरे में ले गया, रातभर साथ में सोया, सुबह बच्चों के साथ पहुंची मां… तो मिटा चुका था खून के निशान

ये भी पढ़ें
anuppur murder

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

4 Nov 2026, 5:44 PM IST

Published on:

Hindi News / Madhya Pradesh / Seoni / सिवनी में ट्रक ने पुलिस गाड़ी को मारी टक्कर, डीएसपी घायल

बड़ी खबरें

View All

सिवनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

‘TI से लड़ के करवाया काम, आपको हर बार होती है आपत्ति’, छपारा में शौचालय बनवाने को लेकर भाजपा नेता से भिड़ी CMO

सिवनी

सिवनी जिले में बस पलटी, 12 यात्री घायल, एक की मौत

Seoni Bus Accident
सिवनी

सिवनी नगर के पहले ओवरब्रिज का काम पूरा, भोपाल से तय होगी उद्घाटन तारीख

patrika news
सिवनी

Crime: सिवनी में तीसरे प्रयास में बिजली खंभे पर चढ़ा युवक, हाईवोल्टेज ड्रामा

social group
सिवनी

Seoni Crime: सर्राफा कारोबारी से 1.08 करोड़ की डकैती का खुलासा, 7 आरोपी गिरफ्तार

Seoni Jeweller Robbery
सिवनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.