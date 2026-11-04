सिवनी में ट्रक ने पुलिस गाड़ी को मारी टक्कर, डीएसपी घायल

हादसे की सूचना मिलते ही तुरंत छपारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को गाड़ी से निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कराया,जहां उनका उपचार जारी है। छपारा थाना प्रभारी खैमेन्द्र जैतवार ने सूचना मिलने पर तत्काल अस्पताल पहुंचकर घायल हुए डीएसपी सहित अन्य सभी से मुलाकात की। पुलिस वाहन में सवार सभी को हल्की चोटें होने की बात कही जा रही है। पुलिस वाहन को टक्कर मारने के बाद ट्रक कुछ दूरी पर जाकर पलट गया। हादसे के बाद ट्रक चालक और कंडक्टर मौके से फरार हो गए। फिलहाल छपारा पुलिस घटना के सभी पहलुओं की जांच में जुटी है।