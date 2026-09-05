Seoni Crime: सर्राफा कारोबारी से 1.08 करोड़ की डकैती का खुलासा, 7 आरोपी गिरफ्तार

बैग में करीब 26 किलो चांदी, 320 ग्राम सोना एवं नकदी मिलाकर कुल 1 करोड़ 8 लाख रुपये थे, जिसे बदमाश लूट कर ले गए थे। घटना के बाद प्रार्थी सर्राफा कारोबारी योगेन्द्र बघेल बंडोल थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस तुरंत सक्रिय हुई और एसपी ने पुलिस की 10 विशेष टीमों का गठन किया। पुलिस की टीमों ने नागपुर, जबलपुर, कुरई, छपारा, लखनादौन सहित 200 से अधिक स्थानों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले एवं संदिग्ध स्थानों पर दबिश दी। जिसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की गई और पूरा मशरूका बरामद हुआ। पकड़े गए सभी आरोपी आदतन अपराधी हैं जिन पर पहले से मामले दर्ज हैं।