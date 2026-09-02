Sidhi Crime: करीब 1300 किमी दूर पंचर बनाते रहे पुलिसकर्मी, मुंबई के पास से ऐसे पकड़ा आरोपी

पुलिसकर्मी हुलिया बदलकर पंचर और वाहन में हवा भरने वाली दुकान पर पहुंच गए और वहां काम करते हुए आरोपी का इंतजार करने लगे। कई घंटे तक टीम ने सामान्य ग्राहकों की तरह दुकान पर मौजूद रहकर आरोपी की गतिविधियों पर नजर रखी। रोज की तरह आरोपी वाहन लेकर दुकान पर पहुंचा और पुलिसकर्मियों को पहचान भी नहीं सका। जैसे ही वह वाहन में हवा चेक कराने में व्यस्त हुआ, पहले से तैयार टीम ने चारों ओर से घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान वीरेंद्र साकेत उर्फ लाला पिता रामनाथ साकेत (47 वर्ष) निवासी ग्राम मवई थाना चुरहटए जिला सीधी के रूप में हुई है। उसकी गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक सीधी द्वारा 10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था। आरोपी को करीब 1300 किमी दूर से गिरफ्तार कर पुलिस सीधी लेकर आई और यहां न्यायालय में पेश किया गया, जहां से पुलिस ने उसका रिमांड प्राप्त किया है। मामले में आगे की विवेचना और वैधानिक कार्रवाई जारी है।