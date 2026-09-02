Mauganj News: बच्चे रोकते रहे नहीं माना पिता… जन्मदिन पर छिना बच्चों से मां का साथ

एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, इस सीसीटीवी में अरविंद पत्नी रश्मि के साथ मारपीट करता नजर आ रहा है। दोनों बच्चे उसे रोकने की कोशिश करते दिख रहे हैं। हालांकि, पुलिस ने अभी यह पुष्टि नहीं की है कि फुटेज कब का है और इसका महिला की मौत की घटना से क्या संबंध है। पुलिस ने रश्मि के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरु कर दी है। पुलिस का कहना है कि रश्मि की मौत किन परिस्थितियों में हुई और घटना की वजह क्या रही, इसकी जांच कर रही है, मायके पक्ष के आरोपों को ध्यान में रखते हुए हर एंगल से जांच की जा रही है।