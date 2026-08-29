रीवा अस्पताल में डिलीवरी के वक्त जच्चा-बच्चा की मौत पर एक्शन, 2 डॉक्टर निलंबित

संजयगांधी अस्पताल के संयुक्त संचालक डॉ. राहुल मिश्रा की ओर से मेडिकल स्टेटस बताया गया है। जिसमें उन्होंने कहा कि कल्पना मिश्रा पति अमित मिश्रा निवासी ग्राम हटवा को गांधी स्मारक चिकित्सालय के प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग में 25 अगस्त की देर रात भर्ती कराया गया था। अगले दिन उपचार के दौरान रात 11.55 बजे उनकी एवं उनके गर्भस्थ शिशु की मृत्यु हो गई। चिकित्सकीय अभिलेखों के अनुसार, भर्ती के समय मरीज का प्लेटलेट काउंट लगभग 30 हजार प्रति माइक्रोलिटर था। रक्तचाप अत्यधिक बढ़ा तथा लीवर एंजाइम भी बढ़े हुए पाए गए थे। मरीज को निर्धारित चिकित्सकीय प्रोटोकॉल के अनुसार उपचार एवं आवश्यक चिकित्सकीय प्रक्रियाएं प्रारंभ की गई थीं। चिकित्सकीय जांच के आधार पर मरीज में टर्म प्रेग्नेंसी के साथ गंभीर प्री-एक्लेम्पसिया, गंभीर थ्रोम्बोसाइटोपीनिया एवं हेल्प सिंड्रोम का निदान किया गया था।