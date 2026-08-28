Rewa News: भाजपा नेता से कहासुनी टीआई को पड़ी भारी, लाइन अटैच

सिविल लाइन थाना पुलिस ने बीते दिनों एक आईसम ठेले से 12 शीशी कोरेक्स सिरप जब्त करते हुए संचालक पंकज साहू को हिरासत में लिया था। बीजेपी नेता बंशीलाल साहू अपने समर्थकों के साथ इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए ज्ञापन देने के लिए थाने पहुंचे थे। इसी दौरान बंशीलाल साहू थाने के बाहर धरने पर बैठ गए थे। जो वीडियो सामने आए उनमें दिख रहा है कि टीआई विजय सिंह आते हैं और बीजेपी नेता से कहते हैं उठ यहां से अभी कार्रवाई हो जाएगी, तो समझ में आ जाएगा। इस पर बीजेपी नेता बंशीलाल साहू ने कहा कि- मैं आवेदन देने आया था, तो थाने वाले बोले कि आपका आवेदन कोई नहीं लेगा, निकलो यहां से..तो मैं क्या करूं सर। इसके बाद दोनों के बीच तीखी बातचीत शुरू हो जाती है और टीआई विजय सिंह इस दौरान ये भी कहते सुनाई दे रहे हैं कि बंशीलाल साहू नाम है न तेरा, अभी तेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देता हूं और फिर देखता हूं कि तू क्या करता है?