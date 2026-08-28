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Rewa News : दादा को देखते ही चहककर स्कूटी पर बैठ गईं दोनों पोतियां, हादसे में तीनों की मौत

Rewa News : रीवा में स्कूटी और बाइक की टक्कर में 4 की मौत: रक्षाबंधन की खरीदारी कर पैदल लौट रही थीं दोनों पोती
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रीवा

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deepak deewan

Aug 28, 2026

rewa

दो पोतियों के साथ स्कूटी से जा रहे दादा - demo pic- फोटो सोर्स : AI Grok -

Rewa : रीवा में एक तेज रफ्तार बाइक की स्कूटी से भिड़ंत हो गई। हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। राखी लेकर आ रहीं पोतियों को दादा ने स्कूटी पर बैठाया तभी हादसा हो गया। स्कूटी पर सवार दोनों ​पोतियों और उनके दादा के साथ एक बाइक सवार की भी जान चली गई। रीवा के गुढ़ थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ। प्रभावित परिवारों में रक्षाबंधन पर मातम पसर गया है। पुलिस ने मामला दर्ज किया है, शुक्रवार सुबह आगे की कार्रवाई करेगी। फिलहाल बाइक की बेहद तेज रफ्तार को हादसे की वजह बताया जा रहा है। आज पुलिस अन्य सवारों और गवाहों से पूछताछ करेगी।

खरीदारी कर पैदल लौट रहीं थीं बहनें

चौड़ीयार निवासी 55 वर्षीय विंध्यवासिनी तिवारी उर्फ बबलू की पोतियां शिवी (4) और शक्ति (5) रक्षाबंधन की खरीदारी करने गुढ़ के बाजार गई थीं। बाजार से वे पैदल लौटकर आ रहीं थी तभी रास्ते में स्कूटी से आ रहे दादा मिल गए। दोनों बहनें खुश होकर स्कूटी पर बैठ गईं। आगे कुछ ही दूर उनके साथ हादसा हो गया।

दोनों का इलाज भी शुरु किया गया लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका

पुलिस और प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि भैरव बाबा मोड़ के पास तेज रफ्तार बाइक और स्कूटी की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में दादा और उनकी दोनों पोतियों समेत कुल 4 लोगों की मौत हुई है। शिवी की मौके पर ही जान चली गई। इधर गंभीर रूप से घायल शक्ति और विंध्यवासिनी तिवारी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। दोनों का इलाज भी शुरु किया गया लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। सीधी के मझौली के रहनेवाले 22 साल के बाइक सवार पंकज सिंह की भी इलाज के दौरान जान चली गई।

पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त स्कूटी और बाइक को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी

गुढ़ थाना पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त स्कूटी और बाइक को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। इधर हादसे के बाद चौड़ीयार गांव में मातम पसर गया है। रक्षाबंधन के मौके पर दादा और पोतियों के अचानक यूं चले जाने से पूरे गांव में शोक है।

आज होगी जांच

प्रत्यक्षदर्शियों से मिली प्रारंभिक जानकारी के आधार पर पुलिस बाइक की तेज रफ्तार को हादसे की वजह मान रही है। पता चला है कि बाइक पर 3 युवक सवार थे। अन्य युवकों की जानकारी जुटाकर आज उनसे पूछताछ की जाएगी।

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Updated on:

28 Aug 2026 06:56 am

Published on:

28 Aug 2026 06:55 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Rewa / Rewa News : दादा को देखते ही चहककर स्कूटी पर बैठ गईं दोनों पोतियां, हादसे में तीनों की मौत

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