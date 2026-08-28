Rewa News : दादा को देखते ही चहककर स्कूटी पर बैठ गईं दोनों पोतियां, हादसे में तीनों की मौत

Rewa : रीवा में एक तेज रफ्तार बाइक की स्कूटी से भिड़ंत हो गई। हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। राखी लेकर आ रहीं पोतियों को दादा ने स्कूटी पर बैठाया तभी हादसा हो गया। स्कूटी पर सवार दोनों ​पोतियों और उनके दादा के साथ एक बाइक सवार की भी जान चली गई। रीवा के गुढ़ थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ। प्रभावित परिवारों में रक्षाबंधन पर मातम पसर गया है। पुलिस ने मामला दर्ज किया है, शुक्रवार सुबह आगे की कार्रवाई करेगी। फिलहाल बाइक की बेहद तेज रफ्तार को हादसे की वजह बताया जा रहा है। आज पुलिस अन्य सवारों और गवाहों से पूछताछ करेगी।