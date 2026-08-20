भारी बारिश के चलते रीवा और पन्ना में 2 दिन स्कूलों की छुट्टी घोषित

पन्ना में कलेक्टर उषा परमार व रीवा में जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा आगामी दो दिनों तक (21-22 अगस्त) को स्कूलों में छुट्टी के आदेश जारी किए गए हैं। इन आदेशों में बताया गया है कि भारी बारिश के चलते कई मार्गों पर बारिश का पानी भर रहा है, जबकि नदियों और नालों का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूलों में अवकाश का निर्णय लिया गया है। अवकाश के कारण प्रभावित शैक्षणिक कार्य की भरपाई अन्य कार्यदिवसों में अतिरिक्त कालखंड लगाकर की जाएगी। शिक्षक-कर्मचारियों को विद्यालयीन समय में उपस्थित रहकर कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं।