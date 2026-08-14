Rewa News: तिरंगा यात्रा में अव्यवस्था से नाराज बीजेपी विधायक धरने पर बैठे, मनाते रहे अफसर

बताया गया कि विधायक दिव्यराज सिंह तिरंगा यात्रा के लिए जवा कस्बे पहुंचे थे, इस दौरान कस्बे में विभिन्न स्थानों पर अव्यवस्थाएं नजर आईं। इस दौरान स्थानीय लोगों ने भी अपनी समस्याओं और शिकायतों से विधायक को अवगत कराया। विधायक ने अधिकारियों से मौके की स्थिति और शिकायतों के निराकरण को लेकर जवाब मांगा। एसडीएम सहित अन्य अधिकारियों का जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर विधायक दिव्यराज सिंह कार्यकर्ताओं के साथ सीएफटी भवन में ही बैठ गए। उन्होंने मौके पर कलेक्टर को बुलाने की मांग की और कहा कि कलेक्टर स्वयं मौके पर पहुंचकर वस्तुस्थिति से अवगत हों।