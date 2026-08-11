11 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रीवा

Rewa News: सरकारी आवास में 50 हजार रुपये रिश्वत लेते PWD का चीफ इंजीनियर पकड़ाया, लोकायुक्त की कार्रवाई

Lokayukta Action: टेस्टिंग लैब के मैनेजर से काम दिलाने के एवज में 1 लाख रुपये प्रति महीने रिश्वत की मांग कर रहा था चीफ इंजीनियर, लोकायुक्त ने सरकारी आवास पर 50 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगेहाथों पकड़ा।
2 min read
Google source verification

रीवा

image

Shailendra Sharma

Aug 11, 2026

rewa lokayukta action

lokayukta action caught pwd chief engineer 50 thousand taking bribe, रिश्वतखोर कैलाश कुमार लच्छे व उनका साथी धर्मवीर सिंह रिश्वत लेते पकड़े गए (Source- Patrika)

Rewa Lokayukta Action: मध्यप्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारी पर लोकायुक्त की कार्रवाई का सिलसिला जारी है, लेकिन इसके बावजूद सरकारी अधिकारी-कर्मचारी रिश्वत लेने से बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला मध्यप्रदेश के रीवा का है, यहां लोकायुक्त रीवा की टीम ने PWD के चीफ इंजीनियर कैलाश कुमार लच्छे को सरकारी आवास पर 50 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ा है। लोकायुक्त ने चीफ इंजीनियर के साथ उसके एक दूसरे साथी को भी पकड़ा है जो कि शासकीय कर्मचारी नहीं है।

1 लाख रुपये प्रति महीने रिश्वत की मांग

टेस्टिंग लैब पीवीपी एलटीजी जिला सतना के मैनेजर सोनू सिंह ने बीते दिनों 4 अगस्त को लोकायुक्त कार्यालय रीवा में आकर पीएब्ल्यूडी विभाग के चीफ इंजीनियर कैलाश कुमार लच्छे के खिलाफ रिश्वत मांगने की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में फरियादी सोनू सिंह ने बताया कि उनकी फर्म के द्वारा कंस्ट्रक्शन कार्य की गुणवत्ता का परीक्षण किया जाता हैं। फर्म को लोक निर्माण विभाग, संभाग रीवा में काम दिलाने के एवज में प्रभारी मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग रीवा, कैलाश कुमार लच्छे द्वारा प्रति माह 1 लाख रूपये रिश्वत की मांग की जा रही है।

50 हजार रुपये रिश्वत लेते पकड़ा

लोकायुक्त टीम जब शिकायत की जांच कर रही थी, इसी दौरान चीफ इंजीनियर ने अपने साथी धर्मवीर भारती के सहयोग से 50 हजार रुपये की रिश्वत फरियादी सोनू सिंह से ली थी। लोकायुक्त की जांच में शिकायत सही पाए जाने पर मंगलवार 11 अगस्त को फरियादी सोनू सिंह को रिश्वत के 50 हजार रुपये देने के लिए चीफ इंजीनियर कैलाश कुमार लच्छे के पास भेजा। चीफ इंजीनियर ने रिश्वत की राशि देने के लिए फरियादी को अपने रीवा स्थित अटल पार्क के सामने वाले सरकारी आवास पर बुलाया। यहां पर पहले से लोकायुक्त की टीम सादे कपड़ों में मौजूद थी और जैसे ही चीफ इंजीनियर कैलाश लच्छे ने अपने सहयोगी धर्मवीर भारती के सहयेग से रिश्वत ली तो उन्हें रंगेहाथों ट्रैप कर लिया।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज

लोकायुक्त की टीम ने आरोपीगण चीफ इंजीनियर कैलाश कुमार लच्छे व सहयोगी धर्मवीर भारती के विरुद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधन अधिनियम 2018 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। ट्रैप दल में प्रवीण सिंह परिहार उप पुलिस अधीक्षक एवं संदीप सिंह भदौरिया निरीक्षक के साथ लोकायुक्त कार्यालय रीवा की टीम के सदस्य शामिल रहे। इस दौरान लोकायुक्त अधिकारी ने आमजन से अपील की है कि यदि कोई शासकीय अधिकारी/कर्मचारी रिश्वत की मांग करता है, तो लोकायुक्त पुलिस रीवा से मोबाइल नंबर 9893607619 पर संपर्क कर सकते हैं।

Gwalior News: शादी के तीन दिन बाद जान देने की कोशिश, 100 दिन तक चला इलाज, 22 वर्षीय नवविवाहिता ने अस्पताल में तोड़ा दम

ये भी पढ़ें
gwalior

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

11 Aug 2026 04:11 pm

Published on:

11 Aug 2026 04:11 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rewa / Rewa News: सरकारी आवास में 50 हजार रुपये रिश्वत लेते PWD का चीफ इंजीनियर पकड़ाया, लोकायुक्त की कार्रवाई

बड़ी खबरें

View All

रीवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rewa news: 477 शिक्षकों-कर्मचारियों की कटेगी सैलरी ! 50% से कम लगी अटेडेंस, नोटिस जारी

E-Attendance: 477 शिक्षकों की 50 प्रतिशत से कम हाजिरी (Photo Source: AI Image)
रीवा

Rewa News: 'शुद्ध पेट्रोल क्या तुम्हारे बाप के यहां से आएगा?'...भाजपा सांसद का विवादित बयान

Janardan Mishra Controversial Statement
रीवा

Rewa Airport: रीवा को मिली ‘भोपाल’ और ‘कोलकाता’ की सीधी हवाई सेवा, ये रहेगी टाइमिंग

direct air service: हवाई सेवा की सौगात (Photo Source - Patrika)
रीवा

Rewa News: परिवार वाले बोले 'दुबई में है', इधर चाय की चुस्की लेते मिला आरोपी

rewa crypto investment fraud
रीवा

Rewa News: मदद के लिए पुकारते-पुकारते दोस्तों के सामने गहरे पानी में डूबे 2 युवक

rewa mahadevan kund accident
रीवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.