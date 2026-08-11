Rewa News: सरकारी आवास में 50 हजार रुपये रिश्वत लेते PWD का चीफ इंजीनियर पकड़ाया, लोकायुक्त की कार्रवाई

लोकायुक्त टीम जब शिकायत की जांच कर रही थी, इसी दौरान चीफ इंजीनियर ने अपने साथी धर्मवीर भारती के सहयोग से 50 हजार रुपये की रिश्वत फरियादी सोनू सिंह से ली थी। लोकायुक्त की जांच में शिकायत सही पाए जाने पर मंगलवार 11 अगस्त को फरियादी सोनू सिंह को रिश्वत के 50 हजार रुपये देने के लिए चीफ इंजीनियर कैलाश कुमार लच्छे के पास भेजा। चीफ इंजीनियर ने रिश्वत की राशि देने के लिए फरियादी को अपने रीवा स्थित अटल पार्क के सामने वाले सरकारी आवास पर बुलाया। यहां पर पहले से लोकायुक्त की टीम सादे कपड़ों में मौजूद थी और जैसे ही चीफ इंजीनियर कैलाश लच्छे ने अपने सहयोगी धर्मवीर भारती के सहयेग से रिश्वत ली तो उन्हें रंगेहाथों ट्रैप कर लिया।