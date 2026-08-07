Gwalior News: शादी के तीन दिन बाद जान देने की कोशिश, 100 दिन तक चला इलाज, 22 वर्षीय नवविवाहिता ने अस्पताल में तोड़ा दम

नवविवाहिता की मौत की खबर लगते ही पुलिस अस्पताल पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू की। शुक्रवार को पोस्टमार्टम के बाद सपना का शव परिजनों को सौंप दिया गया, जिसके बाद परिजन शव अपने साथ ले गए और अंतिम संस्कार किया। पुलिस के मुताबिक आत्महत्या के प्रयास और मौत के कारणों की जांच की जा रही है। पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, आत्मघाती कदम उठाने के बाद सपना की हालत बेहद गंभीर थी इसलिए मृत्यु पूर्व उसके बयान भी दर्ज नहीं हुए। सपना के मायके और ससुरालवालों ने भी किसी तरह के आरोप नहीं लगाए हैं, फिलहाल मामले की जांच की जा रही है।