सिल्वर स्क्रीन पर धूम मचाएगी रामबाबू- श्यामबाबू झांसा दिया, कारोबारी से 12.90 लाख रुपया ठगा

भोजपुरी फिल्म रामबाबू-श्यामबाबू बनाने का झांसा देकर ग्वालियर के कारोबारी से 12.90 लाख रुपए की ठगी हो गई। उनके साथ फरेब वोरीवली वेस्ट, मुंबई के अग्रता आर्टस के प्रोपराइटर ने की। उनसे जालसाज ने कहा इन दिनों भोजपुरी फिल्मों का काफी चलन है। फिल्म कम लागत में तैयार हो रही हैं और बॉक्स आफिस पर मोटा मुनाफा कमा रही हैं। फिल्मी दुनिया में कदम रखने और पैसा कमाने की उम्मीद में कारोबारी ने पैसा थमा दिया लेकिन न फिल्म न उनका पैसा वापस आया तब पुलिस से शिकायत की लेकिन सुनवाई नहीं तो कोर्ट से गुहार की। अदालत ने आरोपी पर एफआइआर के आदेश दिए हैं।