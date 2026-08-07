Gwalior news: ‘मेरी बेटी ला दो…’, ट्यूशन से लौट रही रिया नहीं पहुंच पाई घर, अचानक सबको रूला गई

Gwalior news:एमपी के ग्वालियर शहर में मुरार के निबुआपुरा में छह वर्षीय मासूम की करंट लगने से मौत हो गई। बच्ची की मौत के बाद से परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। सब यही कह रहे है कि बिना किसी की गलती के बच्ची हम सबको छोड़कर चली गई। मां का रो-रोकर कहती रही मेरी बेटी ला दो। बता दें कि इस मामले में पुलिस ने 29 दिन की जांच के बाद खुलासा किया है। जांच में सामने आया कि ई-रिक्शा चालक चोरी की बिजली से संकरी गली में वाहन चार्ज कर रहा था। खतरे की आशंका के बावजूद उसने लापरवाही बरती, जिसके चलते मासूम की जान चली गई। पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ गैरइरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है।