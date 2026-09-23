MP fake passport racket: 9 साल से देश में छुपा था फर्जी पासपोर्ट कांड का मास्टरमाइंड, STF को मिले तगड़े कनेक्शन

Gwalior news: फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 70 बांग्लादेशी घुसपैठियों के भारतीय पासपोर्ट तैयार कराने वाले अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट की जांच जैसे-मास्टरमाइंड रियाल चौधरी जैसे आगे बढ़ रही है, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े बेहद डरावने और चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। इस बात से पर्दा उठ चुका है कि फर्जी तरीके से पासपोर्ट कैसे बनवाए गए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि क्या धर्म का चोला ओढ़कर आए इन 70 बांग्लादेशियों का मकसद सिर्फ पासपोर्ट हासिल करना था या इसके पीछे कोई खतरनाक देशविरोधी मिशन छिपा था ? जांच एजेंसियों की चिंता इस बात को लेकर सबसे ज्यादा गहरी है कि मास्टरमाइंड रियाल चौधरी उर्फ मित्यानंद भिक्षु ने अपने अवैध ठिकाने और सेफ हाउस देश के सबसे संवेदनशील और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सैन्य इलाकों के ठीक पास क्यों चुने ?