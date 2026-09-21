ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिखाए काले झंडे, कार्यक्रम में हंगामा

काले झंडे दिखाने और कार्यक्रम स्थल पर हुए हंगामे के कुछ वीडियो भी सामने आए हैं। इन वीडियो में कुछ युवा काले झंडे दिखाते नजर आ रहे हैं। इसके बाद सिंधिया समर्थक व प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की और बहस होती भी दिख रही है। पुलिस पुलिस मामले को संभालते हुए लोगों को अलग-अलग करने की कोशिश करते हुए भी वीडियो में नजर आ रही है। पुलिस के द्वारा कुछ लोगों को हिरासत में लेने की खबरें भी हैं लेकिन उनके खिलाफ कोई प्रकरण दर्ज किया गया है या फिर नहीं इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। स्थानीय स्तर पर इस घटना को सिंधिया और सांसद भरत सिंह कुशवाह के समर्थक गुटों के बीच विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है।