ड्राई फ्रूट समझकर खा लिया रतनजोत का फल, 15 बच्चों की बिगड़ी तबीयत; 3 आइसीयू में भर्ती

ग्वालियर। हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के सिरसौद गांव में रविवार शाम रतनजोत का फल खाने से 14 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। बच्चे गांव में आयोजित भागवत कथा और भंडारे से लौट रहे थे। रास्ते में खेत के किनारे लगे रतनजोत के पौधे के फल को बच्चों ने ड्राई फ्रूट समझकर खा लिया। घर पहुंचने के कुछ देर बाद ही बच्चों को पेट दर्द, उल्टी, दस्त और चक्कर आने की शिकायत होने लगी। बच्चों की हालत बिगड़ते देख परिजन उन्हें तत्काल जिला अस्पताल मुरार लेकर पहुंचे। यहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी बच्चों को जयारोग्य अस्पताल समूह के कमला राजा अस्पताल रेफर किया गया।