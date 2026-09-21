पीएम आवास के नाम पर फर्जी बुकिंग का झांसा, 696 फ्लैट पहले ही बुक; निगम करेगा पुलिस शिकायत

ग्वालियर। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सिरोल थाने के सामने बनाए गए एलआइजी और एमआइजी फ्लैट की फर्जी बुकिंग के नाम पर लोगों को गुमराह करने वालों के खिलाफ नगर निगम अब पुलिस में शिकायत करने की तैयारी कर रहा है। निगम ने शिकायती पत्र तैयार कर लिया है। इसे सोमवार को पुलिस को भेजा जाएगा। निगम अधिकारियों के अनुसार कुछ लोग सोशल मीडिया पर रील बनाकर पीएम आवास योजना के तहत बने फ्लैट दिलाने और उनकी बुकिंग कराने का प्रलोभन दे रहे हैं। जबकि इन आवासों की बुकिंग पहले ही पूरी हो चुकी है।