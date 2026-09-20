टेलिकॉम हब बनेगा ग्वालियर, जल्द होगा भूमिपूजन, 15 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि, पिछले करीब 25 साल में पहली बार ग्वालियर को इस तरह की बड़ी औद्योगिक सौगात मिलने जा रही है। प्रस्तावित जोन में देश और विदेश की टेलिकॉम कंपनियां अपनी इकाइयां स्थापित हो सकेंगी। इससे ग्वालियर को टेलिकॉम मैन्युफैक्चरिंग के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित करने में मदद मिल सकती है। सरकार की योजना के अनुसार, एक ही क्षेत्र में टेलिकॉम क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न कंपनियों के आने से औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इससे प्रत्यक्ष रोजगार के साथ परिवहन, लॉजिस्टिक्स, सर्विस, सप्लाई और अन्य सहायक क्षेत्रों में भी रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।