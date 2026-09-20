सुबह 8 बजे तक बेधड़क दौड़ रहीं ओवरलोड रेत ट्रॉलियां, स्कूली बच्चों की जान सांसत में

ग्वालियर। शहर की सड़कों पर सुबह के व्यस्त समय में ओवरलोड रेत से भरे ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की आवाजाही राहगीरों और स्कूली बच्चों के लिए खतरा बन रही है। सुबह करीब 7 से 8 बजे के बीच जब शहर की मुख्य सड़कों पर स्कूल जाने वाले बच्चों और कामकाजी लोगों की आवाजाही बढ़ जाती है, उसी समय रेत से लदे कई ट्रैक्टर-ट्रॉली तेज रफ्तार में निकलते दिखाई देते हैं। क्षमता से अधिक रेत भरी होने के कारण इनके अनियंत्रित होकर पलटने या धंसने का खतरा बना रहता है।