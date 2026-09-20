Gwalior… चेतकपुरी रोड: कचरे-मलबे पर डामर पोत बना दी सडक़, सभी 8 सैंपल फेल

जांच में सबसे चौंकाने वाला सच यह सामने आया है कि गड्ढों को भरने के लिए नियमानुसार गिट्टी और कंक्रीट का इस्तेमाल करने के बजाय उनमें मलबा और ढीला कचरा दबा दिया गया और ऊपर से डामर की पतली परत पोत दी गई। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने इस घोर फर्जीवाड़े पर सख्त नाराजगी जताते हुए नगर निगम कमिश्नर को 21 सितंबर को व्यक्तिगत शपथपत्र (हलफनामा) पेश करने और निजी टेङ्क्षस्टग फर्म का रिकॉर्ड जब्त करने के कड़े आदेश दिए हैं।