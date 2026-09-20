गणेश पंडाल की झांकी में करंट लगने से राजगढ़ में 17 वर्षीय युवक की मौत

हादसे के बाद गणेश उत्सव के लिए लगाए गए झांकी पंडालों में विद्युत सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। नगर में इस वर्ष करीब 30 से 40 स्थानों पर गणेश पंडाल लगाए गए हैं। कई समितियां पंडाल और झांकी की सजावट पर बड़ी राशि खर्च करती हैं, लेकिन विद्युत तारों और केबल की सुरक्षित व्यवस्था को लेकर स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है। शांति समिति की बैठकों में विद्युत विभाग द्वारा गणेश उत्सव समितियों को नियमानुसार अस्थाई विद्युत कनेक्शन लेने की जानकारी दी जाती है। इसके बावजूद कई जगह अस्थाई कनेक्शन के बजाय विद्युत लाइन या केबल से सीधे कनेक्शन लेने की बात सामने आती रही है। पंडालों के आसपास बेतरतीब तरीके से विद्युत तार और केबल पड़े रहने से हादसे का खतरा बना रहता है।