राजगढ़ में प्रधान आरक्षक से मारपीट और लूट करने वाले पकड़ाए, पुलिस ने उसी जगह ले जाकर लगवाईं उठक-बैठक

मामला 19 सितंबर की रात का है। प्रधान आरक्षक नंदकिशोर मीणा किला गेट क्षेत्र में गणेश उत्सव की ड्यूटी पर तैनात थे। इसी दौरान कुछ युवक तेज रफ्तार से मोटरसाइकिल चलाते हुए बाजार से निकले। प्रधान आरक्षक ने उन्हें बाजार में तेज गति से वाहन नहीं चलाने की समझाइश दी। आरोप है कि कुछ देर बाद युवक मोटरसाइकिल खड़ी कर एकजुट होकर वापस आए और प्रधान आरक्षक के साथ गाली-गलौज व मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान उनकी वर्दी फाड़ दी गई। प्रधान आरक्षक की जेब से पांच हजार रुपए नकद तथा पर्स में रखे एक हजार रुपए और दस्तावेज भी ले जाने का आरोप है।