राजगढ़ में स्कूल से लौट रही छात्रों से भरी वैन पलटी, 7 बच्चे घायल

Rajgarh News : मध्य प्रदेश में ट्रैफिक विभाग की तमाम मुसतैदी भरे दावों के बावजूद सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालात ये हैं कि, यहां हर रोज सड़क हादसों का शिकार होकर सैकड़ों लोग घायल हो रहे हैं, जबकि इनमें से दर्जनों लोग अपनी जान भी गवा रहे हैं। रफ्तार के कहर से जुड़ा सड़क हादसा सूबे के राजगढ़ जिला मुख्यालय से लगे हुए कालीपीठ थाना इलाके में शनिवार को सामने आया। यहां स्कूली बच्चों को स्कूल से घर छोड़ने जा रही मैजिक वैन अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतरकर पलट गई। हादसा गिट्टी मशीन के पास शनिवार सुबह करीब सात बजे हुआ। वैन में 12 से 15 बच्चे सवार बताए गए हैं। हादसे में सात बच्चे घायल हुए। सभी घायलों को एफआरवी की मदद से शासकीय अस्पताल राजगढ़ भेजा गया, जहां उनका उपचार कराया गया।