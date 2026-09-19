डबरा में बोलीं इमरती देवी- मंच पर हत्या के आरोपी भी बैठे थे, इसलिए मंच के नीचे ही बैठी

Dabra News : मध्य प्रदेश के जबरा में एक बार फिर ग्वालियर ग्रामीण भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी कलह और गुटबाजी एक बार फिर सामने आ गई है। अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में बने रहने वाली सिंधिया समर्थक पूर्व मंत्री इमरती देवी आज फिर से अपने कड़े बयान को लेकर चर्चा में आ गईं हैं। दरअसल, इमरती देवी शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में डबरा के निजी गार्डन में आयोजित 'सेवा संकल्प कार्यक्रम' में शामिल होने पहुंची थीं। यहां मंच पर बैठने के बजाए वो सीधे जाकर कार्यकर्ताओं के बीच मंच से नीचे बैठ गईं। यहां भाजपा सांसद उन्हें मंच पर बुलाते रहे, पर वो मंच पर नहीं बैठीं। अब कार्यक्रम खत्म होने के बाद मीडिया द्वारा जब उनसे मंच पर न बैठने का कारण पूछा गया तो उन्होंने हैरान कर देने वाला बयान देकर वहां मौजूद हर किसी को दंग कर दिया।