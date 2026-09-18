फर्जी पासपोर्ट कांड: 20-20 हजार में दलाल ने बनवाए 10, भोपाल पासपोर्ट कार्यालय की साठगांठ पर उठे सवाल

ग्वालियर. फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 70 बांग्लादेशी घुसपैठियों के पासपोर्ट बनवाने वाले नेटवर्क की परतें अब तेजी से खुल रही हैं। स्पेशल टास्क फोर्स ने भोपाल से पासपोर्ट दलाल नसीम अख्तर को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में सामने आया है कि उसने मास्टरमाइंड रियाल चौधरी उर्फ मित्यानंद भिक्षु से 20-20 हजार रुपए लेकर 10 पासपोर्ट बनवाने का सौदा किया था। इनमें से 8 पासपोर्ट से जुड़ा रिकॉर्ड नसीम के ई-मेल अकाउंट से बरामद हुआ है। एसटीएफ अब यह जांच कर रही है कि नसीम ने रियाल चौधरी के लिए कुल कितने पासपोर्ट बनवाए और इसमें पासपोर्ट कार्यालय के किन कर्मचारियों की भूमिका रही। रियाल ने यह सभी फर्जी पासपोर्ट 2023 में बनवाए हैं इनमें भोपाल के अन्नानगर में अशोक बौद्ध विहार का पता लिखा है। जबकि सिमरिया डबरा के पते पर पासपोर्ट 2022 में बने हैं। नसीम पहले भी फर्जी तरीके से पासपोर्ट बनवाने के मामले में नागपुर पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो चुका है। पूछताछ में सामने आया कि रियाल चौधरी ने भोपाल के अशोका विहार स्थित बौद्ध विहार के पते पर करीब 40 पासपोर्ट बनवाने का ठेका लिया था। उसने नसीम को 10 कथित बौद्ध भिक्षुओं के नामों की सूची देकर पासपोर्ट बनवाने के लिए 20-20 हजार रुपए दिए थे। एसटीएफ डीएसपी सुनीता रावत के अनुसार, नसीम ने पासपोर्ट कार्यालय में पदस्थ पांच-छह कर्मचारियों के नाम बताए हैं, जो कथित रूप से पैसे लेकर आवेदन आगे बढ़ाने में मदद करते थे। इन कर्मचारियों की भूमिका और लेन-देन की जांच की जा रही है।