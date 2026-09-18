18 सितंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अलवर

Alwar: जमीन विवाद में व्यक्ति की मौत, मिनी सचिवालय के मुख्य गेट पर धरने पर बैठे परिजन 

अलवर के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र में जमीन विवाद के बीच 37 वर्षीय कमल सिंह की मौत का मामला सामने आया है। परिजनों ने गांव के कुछ लोगों पर मानसिक प्रताड़ना और धमकियां देने का आरोप लगाया है। कार्रवाई की मांग को लेकर परिजन और ग्रामीण मिनी सचिवालय के मुख्य गेट पर धरने पर बैठे।
2 min read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Sep 18, 2026

alwar news

धरने पर बैठे परिजन (फोटो - पत्रिका)

अलवर के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के अचलपुरी गांव में पारिवारिक जमीन विवाद के बीच 37 वर्षीय कमल सिंह की मौत के बाद मामला गरमा गया है। घटना के बाद परिजन और ग्रामीण आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मिनी सचिवालय के मुख्य गेट पर धरने पर बैठ गए। परिजनों का कहना है कि जब तक मामले में कार्रवाई नहीं होती, वे धरना जारी रखेंगे।

मृतक के भाई धनपाल ने आरोप लगाया कि गांव के ही कुछ दबंग लोग उनकी करीब 10 बीघा पुश्तैनी जमीन को छोड़ने और उसे बेचने के लिए परिवार पर लगातार दबाव बना रहे थे। उनका आरोप है कि इस दौरान कमल सिंह और परिवार के अन्य सदस्यों को मानसिक रूप से परेशान किया गया और धमकियां भी दी गईं।

परिजनों के अनुसार, जमीन पर उनका कब्जा होने के बावजूद आरोपियों की ओर से उन्हें बुआई नहीं करने दी जा रही थी। धनपाल का यह भी आरोप है कि करीब दो महीने पहले उनके साथ जानलेवा हमला किया गया था। इस घटना में उन्हें 16 टांके आए थे। परिवार का कहना है कि लगातार चल रहे विवाद और कथित प्रताड़ना से कमल सिंह काफी परेशान थे।

कमल सिंह की मौत की जानकारी मिलने के बाद परिवार में मातम छा गया। मृतक अपने पीछे छह बेटियां छोड़ गया है। घटना की जानकारी मिलने पर परिजन और ग्रामीण बड़ी संख्या में मिनी सचिवालय पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर नारेबाजी की।

इसके बाद परिजनों का पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पुलिस अधीक्षक से मिलने पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग रखी। परिजनों ने कहा कि जब तक आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, तब तक वे धरना जारी रखेंगे। उन्होंने शव लेने से भी इनकार करने की बात कही है।

मामले को लेकर मिनी सचिवालय और एसपी कार्यालय के बाहर तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी परिजनों से बातचीत कर उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं।

फिलहाल परिवार की ओर से लगाए गए जमीन विवाद, धमकी और प्रताड़ना के आरोपों की पुलिस जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। पुलिस यह भी जांच करेगी कि जमीन विवाद और कमल सिंह की मौत के बीच क्या संबंध था। परिजनों की शिकायत और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Alwar: मेयर पद का नामांकन कराने पहुंची रिंकल को आरओ ने दिलाई पार्षद की शपथ… बाद में रोकी

ये भी पढ़ें
rinkle garg ro oath confusion

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

18 Sept 2026 01:49 pm

Published on:

18 Sept 2026 01:49 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Alwar: जमीन विवाद में व्यक्ति की मौत, मिनी सचिवालय के मुख्य गेट पर धरने पर बैठे परिजन 

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अलवर मेयर चुनाव: निर्दलीय रिंकल गर्ग ने वापस लिया नाम, अब भाजपा-कांग्रेस में सीधा मुकाबला

alwar nagar nigam mayor election
अलवर

अलवर मेयर चुनाव: भाजपा-कांग्रेस में बाड़ाबंदी तेज, ऋषिकेश और बस्सी में पहरा

alwar mayor election
अलवर

अलवर बनेगा नया पावरहाउस: सूरज की किरणों से बनेगी सूरतगढ़ थर्मल प्लांट जैसी बिजली, जानिए क्या है मास्टर प्लान

solar power
अलवर

अलवर मेयर चुनाव: भाजपा और कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग का डर, निर्दलीयों पर नजर

alwar mayor election
अलवर

गोवर्धन धाम के लिए 12वीं ध्वज पदयात्रा रवाना, जयकारों से गूंजा मोतीवाड़ा

padyatra govardhan dham
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.