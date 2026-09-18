Alwar: जमीन विवाद में व्यक्ति की मौत, मिनी सचिवालय के मुख्य गेट पर धरने पर बैठे परिजन 

परिजनों के अनुसार, जमीन पर उनका कब्जा होने के बावजूद आरोपियों की ओर से उन्हें बुआई नहीं करने दी जा रही थी। धनपाल का यह भी आरोप है कि करीब दो महीने पहले उनके साथ जानलेवा हमला किया गया था। इस घटना में उन्हें 16 टांके आए थे। परिवार का कहना है कि लगातार चल रहे विवाद और कथित प्रताड़ना से कमल सिंह काफी परेशान थे।