अलवर मेयर चुनाव: भाजपा-कांग्रेस में बाड़ाबंदी तेज, ऋषिकेश और बस्सी में पहरा

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, रिजॉर्ट में ठहरे पार्षदों को बाहर जाने की अनुमति नहीं है। वे रिजॉर्ट परिसर में ही घूम सकते हैं या कमरों में रह सकते हैं। अलवर में मौजूद पार्षदों से भी उनका सीधा संपर्क सीमित रखा गया है। पार्टी पदाधिकारी जरूरत पड़ने पर फोन के जरिए संदेश या बातचीत कर रहे हैं। ऐसे में पार्षदों का ज्यादातर समय रिजॉर्ट में ही गुजर रहा है।