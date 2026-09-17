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गोवर्धन धाम के लिए 12वीं ध्वज पदयात्रा रवाना, जयकारों से गूंजा मोतीवाड़ा

सकट क्षेत्र के मोतीवाड़ा गांव से गुरुवार को गोवर्धन धाम के लिए 12वीं ध्वज पदयात्रा रवाना हुई। श्री गोवर्धन गिरिराज मित्र मंडल के तत्वावधान में निकली यात्रा में श्रद्धालु हाथों में ध्वज लेकर गोवर्धनजी और हनुमानजी के जयकारे लगाते हुए शामिल हुए। महिलाओं ने भजन-कीर्तन करते हुए यात्रा में उत्साह बढ़ाया।
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अलवर

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Rajendra Banjara

Sep 17, 2026

padyatra govardhan dham

मोतीवाड़ा से गोवर्धन धाम ध्वज पदयात्रा (फोटो - पत्रिका)

सकट क्षेत्र के मोतीवाड़ा गांव से श्री गोवर्धन गिरिराज मित्र मंडल के तत्वावधान में गुरुवार को 12वीं ध्वज पदयात्रा गोवर्धन धाम के लिए रवाना हुई। सुबह 9:15 बजे गांव के सीताराम जी महाराज मंदिर में सामूहिक ध्वज पूजन और पूजा-अर्चना के बाद पदयात्रा को विधिवत रवाना किया गया। यात्रा रवाना होने से पहले मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना की और गोवर्धन महाराज से यात्रा की सफलता की कामना की।

इसके बाद श्रद्धालु हाथों में ध्वज-पताका लेकर गांव की नगर परिक्रमा करते हुए अचलेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे। यहां से पदयात्रा गोवर्धन धाम के लिए रवाना हुई। पदयात्रा में शामिल श्रद्धालु पूरे रास्ते गोवर्धनजी और हनुमानजी के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते रहे। जयकारों से गांव का माहौल भक्तिमय हो गया। ग्रामीणों और श्रद्धालुओं में यात्रा को लेकर उत्साह नजर आया।

ग्रामीण रामावतार शर्मा ने बताया कि पदयात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। महिलाएं डीजे की स्वर लहरियों के बीच भजन-कीर्तन करते हुए नाचती-गाती चल रही थीं। पदयात्रा का जगह-जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। लोगों ने श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ाया और यात्रा के सफल होने की कामना की। धार्मिक गीतों और जयकारों के बीच पदयात्रा आगे बढ़ती रही।


आयोजकों के अनुसार पदयात्रा मोतीवाड़ा गांव से रवाना होकर नीमला, राजगढ़, माचाड़ी, बारा, भडकोल, लक्ष्मणगढ़, टिटपुरी, नगर और डीग होते हुए गोवर्धन धाम पहुंचेगी। पदयात्री निर्धारित मार्ग से होते हुए 21 सितंबर को गोवर्धन धाम पहुंचेंगे। गोवर्धन धाम पहुंचने के बाद सभी पदयात्री सामूहिक रूप से गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करेंगे।

इसके बाद 22 सितंबर को गोवर्धन धाम मंदिर में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस दौरान वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ गोवर्धन महाराज का सामूहिक अभिषेक किया जाएगा। इसके बाद मंदिर में ध्वज और प्रसाद चढ़ाया जाएगा। पदयात्रा में शामिल श्रद्धालु धार्मिक आस्था के साथ यात्रा पूरी करेंगे और मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे। यात्रा के दौरान जगह-जगह स्वागत से श्रद्धालुओं में उत्साह बना रहा।

यात्रा को लेकर ग्रामीणों में विशेष उत्साह है। श्रद्धालु रास्ते में अनुशासन के साथ आगे बढ़ते हुए धार्मिक आयोजन में भाग ले रहे हैं। गांव से रवाना हुई यात्रा के दौरान लोगों ने श्रद्धालुओं का स्वागत किया। श्रद्धालुओं में भक्ति और उत्साह का माहौल बना रहा।

पदयात्रा रवाना होने के अवसर पर विमलेश गोस्वामी, रामावतार शर्मा, विक्रम सिंह मीना, विष्णु मीणा, सुभाष गोस्वामी, राजेंद्र, बृजमोहन योगी, अखलेश शर्मा, सोहन लाल, मिश्रीलाल मीना, कमिश्नर रतनपुरा, मीठा लाल पोसवाल, कमलेश, चरण सिंह, भगवत सिंह, हरिपाल, रघुनन्दन, फूलचंद, बाबूलाल और रामकिशन कुमावत सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

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Updated on:

17 Sept 2026 03:39 pm

Published on:

17 Sept 2026 03:38 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / गोवर्धन धाम के लिए 12वीं ध्वज पदयात्रा रवाना, जयकारों से गूंजा मोतीवाड़ा

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