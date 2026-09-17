गोवर्धन धाम के लिए 12वीं ध्वज पदयात्रा रवाना, जयकारों से गूंजा मोतीवाड़ा

सकट क्षेत्र के मोतीवाड़ा गांव से श्री गोवर्धन गिरिराज मित्र मंडल के तत्वावधान में गुरुवार को 12वीं ध्वज पदयात्रा गोवर्धन धाम के लिए रवाना हुई। सुबह 9:15 बजे गांव के सीताराम जी महाराज मंदिर में सामूहिक ध्वज पूजन और पूजा-अर्चना के बाद पदयात्रा को विधिवत रवाना किया गया। यात्रा रवाना होने से पहले मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना की और गोवर्धन महाराज से यात्रा की सफलता की कामना की।