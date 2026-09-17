कागजों में अलवर, स्कूल में खैरथल-तिजारा: नए जिले के चक्कर में फंसे ग्रामीण

इस प्रशासनिक स्थिति का असर विद्यार्थियों और आमजन के दस्तावेजों पर भी दिखाई दे रहा है। मूल निवास प्रमाण-पत्र अलवर जिले से जारी हो रहा है, जबकि शैक्षिक रिकॉर्ड या अध्ययन प्रमाण-पत्र में जिला खैरथल-तिजारा और ब्लॉक किशनगढ़ बास दर्ज हो रहा है। जन्म प्रमाण-पत्र समेत अन्य दस्तावेजों को लेकर भी ग्रामीणों में असमंजस है। लोगों को चिंता है कि भविष्य में नौकरी, उच्च शिक्षा, छात्रवृत्ति या सरकारी योजनाओं में दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान अलग-अलग जिलों का उल्लेख परेशानी का कारण बन सकता है। खासकर विद्यार्थियों और नौकरी के लिए आवेदन करने वाले युवाओं के सामने यह स्थिति सवाल खड़े कर रही है।