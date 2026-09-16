Alwar: टहला में चोरी; कमरे का ताला तोड़कर एक लाख रुपए और सोने-चांदी के जेवर पार

घटनास्थल पर पुलिस (फोटो - पत्रिका)
अलवर के टहला थाना क्षेत्र के बीधोता गांव स्थित धाना का गुवाड़ा में मंगलवार रात चोरों ने एक मकान को निशाना बनाया। चोर मकान के कमरे का ताला तोड़कर अंदर घुसे और सन्दूक में रखे एक लाख रुपए की नगदी के साथ सोने-चांदी के जेवरात चोरी कर ले गए। घटना का पता बुधवार सुबह चला।
मकान मालिक कमलेश मीना ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि मंगलवार रात वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खाना खाने के बाद रोजाना की तरह घर के बाहर सो गए थे। रात में परिवार के सभी सदस्य बाहर ही सो रहे थे। इसी दौरान अज्ञात चोरों ने मकान के कमरे का ताला तोड़ दिया।
बुधवार सुबह कमलेश की पत्नी उठकर मकान के अंदर गई तो कमरे का ताला टूटा हुआ मिला। कमरे के अंदर सामान बिखरा पड़ा था। जब उसने सन्दूक को देखा तो उसका ताला भी टूटा हुआ था और सन्दूक खुला पड़ा था। पत्नी ने तुरंत कमलेश को जगाकर घटना की जानकारी दी।
इसके बाद सन्दूक की जांच करने पर उसमें रखे एक लाख रुपए गायब मिले। इसके अलावा सन्दूक में रखे सोने और चांदी के आभूषण भी नहीं मिले। रिपोर्ट के अनुसार चोर चांदी का जंतर, कनकती, सांठ सहित सोने का जंतर चोरी कर ले गए।
घर में चोरी की सूचना मिलने के बाद टहला थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और वहां से जरूरी साक्ष्य जुटाए। इसके बाद पुलिस ने अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी।
पुलिस ने मकान मालिक की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। आसपास के क्षेत्र में चोरों के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले चोर किस रास्ते से मकान तक पहुंचे और वारदात के बाद किस दिशा में फरार हुए।
फिलहाल पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्रामीण क्षेत्र में हुई इस चोरी के बाद पुलिस आसपास के लोगों से भी जानकारी जुटा रही है। पीड़ित परिवार ने पुलिस से जल्द आरोपियों को पकड़ने की मांग की है।
बड़ी खबरेंView All
अलवर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग