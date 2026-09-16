Alwar: टहला में चोरी; कमरे का ताला तोड़कर एक लाख रुपए और सोने-चांदी के जेवर पार

पुलिस ने मकान मालिक की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। आसपास के क्षेत्र में चोरों के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले चोर किस रास्ते से मकान तक पहुंचे और वारदात के बाद किस दिशा में फरार हुए।