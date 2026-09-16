Neemrana: नीमराणा में पुलिस हिरासत पर बवाल, थाने में देर रात तक धरना; विधायक भी बैठे

डीएसपी कृष्ण कुमार यादव के अनुसार पुलिस को शिकायत मिली थी कि चुनाव के दौरान आयुष होटल में प्रत्याशी समर्थकों को पैसे बांटे जा रहे हैं। पुलिस ने इसी सूचना के आधार पर होटल संचालक और वहां मौजूद स्टाफ को थाने लाकर जांच शुरू की। पुलिस के अनुसार मामले की जांच की जा रही थी और आगे की कार्रवाई जांच के आधार पर की जानी थी। एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस होटल के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही थी।