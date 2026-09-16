Alwar: अलवर नगर निगम में BJP से सुमनलता अग्रवाल बन सकती हैं मेयर प्रत्याशी, 21 सितंबर को चुनाव

शुरुआत में वार्ड 3 से जीत कर आईं नेहा मनचंदा का नाम चर्चा में सबसे आगे चल रहा था, लेकिन अंदरूनी समीकरणों और राजनीतिक अनुभव को देखते हुए बाजी सुमनलता अग्रवाल के पक्ष में झुकती दिखाई दे रही है। सुमनलता के पति अजय अग्रवाल पहले अलवर नगर परिषद के सभापति रह चुके हैं, जिससे उनका परिवार शहर की स्थानीय राजनीति में खासा दखल और लंबा अनुभव रखता है। दूसरी तरफ, कांग्रेस भी मुकाबले को खाली छोड़ने के मूड में नहीं है। कांग्रेस खेमे से कमलेश शर्मा और ममता सैनी के नामों पर विचार चल रहा है और पार्टी इनमें से किसी एक चेहरे पर दांव खेल सकती है।