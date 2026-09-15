Alwar: अलवर के गोलाकाबास में दो ज्वैलर्स की दुकानों के शटर टूटे

गोलाकाबास कस्बे में दो ज्वेलर्स की दुकानों के शटर तोड़कर चोरी की घटना के बाद अभी चोरी हुए सामान की पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। दुकानदार दोनों दुकानों में रखे सोने-चांदी के आभूषण और अन्य सामान की जांच कर रहे हैं। चोरी गए आभूषणों की संख्या और उनकी कीमत का आकलन किया जा रहा है।



दुकानदारों के अनुसार जांच पूरी होने के बाद ही वास्तविक नुकसान का पता चल सकेगा। इधर, सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों दुकानों का मुआयना किया और आसपास के लोगों से घटना के संबंध में जानकारी जुटाई। पुलिस अज्ञात चोरों का पता लगाने में जुटी है।