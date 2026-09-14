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Alwar Nagar Nigam Electoin Result Live: नतीजे आने शुरू, जानें किस वार्ड में कौन जीता?

Election Result: अलवर नगर निगम के पहले चुनाव की मतगणना शुरू हो गई है। 65 वार्डों के नतीजे आज सामने आएंगे। यहां देखें अलवर नगर निगम चुनाव का लाइव रिजल्ट और वार्डवार जीत-हार की पूरी जानकारी।
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अलवर

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Harshita Saini

Sep 14, 2026

alwar nagar nigam election result live

अलवर नगर निगम चुनाव के रिजल्ट सामने आने हुए शुरू

अलवर नगर निगम के पहले चुनाव के नतीजों पर आज सभी की नजर है। शहर के 65 वार्डों में कौन जीतेगा, इसका फैसला अब वोटों की गिनती के साथ होने होने वाला है। सोमवार सुबह आर्ट्स कॉलेज में 8 बजे मतगणना शुरू हो गई थी। कॉलेज के 5 कमरों में 249 बूथों पर डाले गए वोट गिने जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार इस चुनाव में 65.75% वोटिंग हुई थी। मतगणना के बाद मैदान में उतरे 344 प्रत्याशियों में से किस-किसके सर पर ताज सजेगा, स्थिति साफ हो जाएगी। दावा किया जा रहा है कि करीब दो घंटे में सभी वार्डों के रिजल्ट सामने आ जाएंगे।

अलवर नगर निगम के अब तक 25 वार्डों का रिजल्ट आ गया है। अब तक के परिणाम के अनुसार बीजेपी आगे चल रही है। जानकारी के अनुसार बीजेपी के 11, कांग्रेस के 8 और 6 निर्दलीय जीत गए हैं।

बता दें कि अलवर के नगर परिषद से नगर निगम बनने के बाद यह पहला चुनाव है।

वार्ड नंबरजीतपार्टी
1रशीद खाननिर्दलीय
2विष्णुबीजेपी
3मदन राठौड़ निर्दलीय
4कमला देवी कोलीकांग्रेस
5केशवकांग्रेस
6मुकेश कुमारकांग्रेस
7 सुमन लता अग्रवालबीजेपी
8गणेश कुमारनिर्दलीय
9लव कुमारनिर्दलीय
10नीतू देवीबीजेपी
11देवेन्द्र कुमार रसगणियाबीजेपी
12नारायण सिंहकांग्रेस
13शारदा देवीकांग्रेस
14रामानुज शर्माबीजेपी
15पुष्पाकांग्रेस
16गोविंद कुकरेजाबीजेपी
17सुरभि सैनीकांग्रेस
18अनिल चौधरीबीजेपी
19मनीष गुप्ताबीजेपी
20बीना गुर्जरबीजेपी
21मधुरानीनिर्दलीय
22कुलदीपनिर्दलीय
23रविकांग्रेस
24पुष्पा रानीबीजेपी
25कमलेश यादवबीजेपी
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Updated on:

14 Sept 2026 10:13 am

Published on:

14 Sept 2026 09:26 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Alwar Nagar Nigam Electoin Result Live: नतीजे आने शुरू, जानें किस वार्ड में कौन जीता?

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