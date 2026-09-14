Alwar Nagar Nigam Electoin Result Live: नतीजे आने शुरू, जानें किस वार्ड में कौन जीता?

अलवर नगर निगम के पहले चुनाव के नतीजों पर आज सभी की नजर है। शहर के 65 वार्डों में कौन जीतेगा, इसका फैसला अब वोटों की गिनती के साथ होने होने वाला है। सोमवार सुबह आर्ट्स कॉलेज में 8 बजे मतगणना शुरू हो गई थी। कॉलेज के 5 कमरों में 249 बूथों पर डाले गए वोट गिने जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार इस चुनाव में 65.75% वोटिंग हुई थी। मतगणना के बाद मैदान में उतरे 344 प्रत्याशियों में से किस-किसके सर पर ताज सजेगा, स्थिति साफ हो जाएगी। दावा किया जा रहा है कि करीब दो घंटे में सभी वार्डों के रिजल्ट सामने आ जाएंगे।