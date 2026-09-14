Alwar Nagar Nigam Electoin Result Live: नतीजे आने शुरू, जानें किस वार्ड में कौन जीता?

अलवर नगर निगम चुनाव के रिजल्ट सामने आने हुए शुरू
अलवर नगर निगम के पहले चुनाव के नतीजों पर आज सभी की नजर है। शहर के 65 वार्डों में कौन जीतेगा, इसका फैसला अब वोटों की गिनती के साथ होने होने वाला है। सोमवार सुबह आर्ट्स कॉलेज में 8 बजे मतगणना शुरू हो गई थी। कॉलेज के 5 कमरों में 249 बूथों पर डाले गए वोट गिने जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार इस चुनाव में 65.75% वोटिंग हुई थी। मतगणना के बाद मैदान में उतरे 344 प्रत्याशियों में से किस-किसके सर पर ताज सजेगा, स्थिति साफ हो जाएगी। दावा किया जा रहा है कि करीब दो घंटे में सभी वार्डों के रिजल्ट सामने आ जाएंगे।
अलवर नगर निगम के अब तक 25 वार्डों का रिजल्ट आ गया है। अब तक के परिणाम के अनुसार बीजेपी आगे चल रही है। जानकारी के अनुसार बीजेपी के 11, कांग्रेस के 8 और 6 निर्दलीय जीत गए हैं।
बता दें कि अलवर के नगर परिषद से नगर निगम बनने के बाद यह पहला चुनाव है।
|वार्ड नंबर
|जीत
|पार्टी
|1
|रशीद खान
|निर्दलीय
|2
|विष्णु
|बीजेपी
|3
|मदन राठौड़
|निर्दलीय
|4
|कमला देवी कोली
|कांग्रेस
|5
|केशव
|कांग्रेस
|6
|मुकेश कुमार
|कांग्रेस
|7
|सुमन लता अग्रवाल
|बीजेपी
|8
|गणेश कुमार
|निर्दलीय
|9
|लव कुमार
|निर्दलीय
|10
|नीतू देवी
|बीजेपी
|11
|देवेन्द्र कुमार रसगणिया
|बीजेपी
|12
|नारायण सिंह
|कांग्रेस
|13
|शारदा देवी
|कांग्रेस
|14
|रामानुज शर्मा
|बीजेपी
|15
|पुष्पा
|कांग्रेस
|16
|गोविंद कुकरेजा
|बीजेपी
|17
|सुरभि सैनी
|कांग्रेस
|18
|अनिल चौधरी
|बीजेपी
|19
|मनीष गुप्ता
|बीजेपी
|20
|बीना गुर्जर
|बीजेपी
|21
|मधुरानी
|निर्दलीय
|22
|कुलदीप
|निर्दलीय
|23
|रवि
|कांग्रेस
|24
|पुष्पा रानी
|बीजेपी
|25
|कमलेश यादव
|बीजेपी
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|32
|33
|34
|35
|36
|37
|38
|39
|40
|41
|42
|43
|44
|45
|46
|47
|48
|49
|50
|51
|52
|53
|54
|55
|56
|57
|58
|59
|60
|61
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