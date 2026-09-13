Pandupol Bharthari Mela: पांडुपोल और भर्तृहरि मेले के लिए 180 स्पेशल बसें, देखें रूट और किराया लिस्ट

अलवर जिले के पांडुपोल और भर्तृहरि धाम में आयोजित होने वाले लक्खी मेलों को लेकर रोडवेज प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। पांडुपोल मेला 14 से 16 सितंबर तक चलेगा। इसके बाद 17 से 19 सितंबर तक बाबा भर्तृहरि का मेला आयोजित होगा। लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए रोडवेज प्रशासन ने कुल 180 बसों का बेड़ा तैयार किया है। मेला शुरू होते ही पांडुपोल के लिए बसों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने के साथ बसों की संख्या और फेरे बढ़ाए जाएंगे।