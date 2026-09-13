राजस्थान में ताइक्वांडो खिलाड़ी और कथावाचक समेत 3 दोस्तों की मौत, आपसी रंजिश का आरोप

Alwar Road Accident: अलवर के मोतीनगर कॉलोनी में शनिवार रात करीब साढ़े 10 बजे तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार तीन दोस्तों को टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार तीनों युवक उछलकर दूर जा गिरे और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। बाइक को टक्कर मारने के बाद कार नाले की दीवार से जा टकराई। हादसे के बाद चालक कार को कुछ दूर तक भगाकर ले गया और फिर उसे छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है।