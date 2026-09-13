Alwar: अलवर निकाय चुनाव; कल 3 राउंड में होगी मतगणना, जानिए एंट्री और पार्किंग के नियम

प्रत्येक कक्ष में 5-5 टेबल लगाई गई हैं। मतगणना तीन राउंड में होगी, जिसमें प्रथम राउंड में वार्ड नंबर 1 से 25 तक, द्वितीय राउंड में वार्ड नंबर 26 से 50 तक और तृतीय राउंड में वार्ड नंबर 51 से 65 तक की मतगणना होगी। राजगढ़ की मतगणना के लिए राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एक कक्ष निर्धारित किया गया है। रामगढ की मतगणना सामुदायिक भवन रामगढ़ में होगी। यहां एक कक्ष में 6 टेबल लगाई गई हैं। थानागाजी की मतगणना राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय थानागाजी में होगी। यहां एक कक्ष में 5 टेबल लगाई गई हैं।