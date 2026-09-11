Alwar: अलवर निकाय चुनाव; दूसरे चरण की 7 पालिकाओं में वोटिंग जारी, 914 प्रत्याशी मैदान में

राजगढ़ क्षेत्र के थाना राजाजी गांव में बूथों पर लगी मतदाताओं की कतारें (फोटो - पत्रिका)
Alwar Municipal Election Phase 2 Voting: अलवर जिले में दूसरे चरण का मतदान आज सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है। जिले की 7 नगर पालिकाओं कठूमर, खेरली, थानागाजी, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, गोविंदगढ़-रामबास और बड़ौदामेव में आज सुबह 7 बजे से मतदान चल रहा है। मतदाता शाम 6 बजे तक पोलिंग बूथों पर पहुंचकर वोट डाल सकेंगे।
दूसरे चरण के तहत कुल 914 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। हालांकि इन 7 नगर पालिकाओं में कुल 185 वार्ड हैं, लेकिन मतदान 183 वार्डों में ही हो रहा है। खेरली नगर पालिका के वार्ड नंबर 10 और वार्ड 17 में केवल एक-एक प्रत्याशी होने के कारण दोनों को पहले ही निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया है।
इस चरण में कुल 1,14,792 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इनमें राजगढ़ नगर पालिका में सबसे ज्यादा 31,702 मतदाता हैं। वहीं थानागाजी में 17,123, खेरली में 15,803, लक्ष्मणगढ़ में 14,236, गोविन्दगढ़-रामबास में 14,227, बड़ौदामेव में 11,389 और कठूमर में 10,312 मतदाता हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. आर्तिका शुक्ला के निर्देशन में सभी 184 मतदान दलों को ईवीएम और निर्वाचन सामग्री के साथ पहले ही बूथों पर तैनात कर दिया गया है। संबंधित नगर पालिकाओं के रिटर्निंग अधिकारियों ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है और वेबकास्टिंग के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है।
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