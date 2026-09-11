Alwar: अलवर निकाय चुनाव; दूसरे चरण की 7 पालिकाओं में वोटिंग जारी, 914 प्रत्याशी मैदान में

जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. आर्तिका शुक्ला के निर्देशन में सभी 184 मतदान दलों को ईवीएम और निर्वाचन सामग्री के साथ पहले ही बूथों पर तैनात कर दिया गया है। संबंधित नगर पालिकाओं के रिटर्निंग अधिकारियों ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है और वेबकास्टिंग के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है।