Alwar Election : अलवर; कार में भरे डिब्बों में कलाकंट के साथ मिले 500-500 रुपए के नोट, वीडियो वायरल

बताया जा रहा है कि घटना मतदान से एक रात पहले करीब एक बजे दिवाकरी इलाके की है। यहां एक कार काफी देर से घूम रही थी। कार को संदिग्ध मानकर कुछ लोगों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। इसके बाद कार एक स्थान पर खड़ी दिखाई दी। कार में सवार लोग कथित तौर पर मिठाई के डिब्बे बाहर निकाल रहे थे। इसी दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। भीड़ को देखकर कार से डिब्बे निकाल रहे लोग कथित तौर पर कार और मिठाई के डिब्बे वहीं छोड़कर फरार हो गए।