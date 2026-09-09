9 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अलवर

Alwar Election : अलवर; कार में भरे डिब्बों में कलाकंट के साथ मिले 500-500 रुपए के नोट, वीडियो वायरल

Alwar Election : अलवर के वार्ड 42 में मतदान से एक रात पहले मिठाई के डिब्बों में 500-500 रुपए के नोट मिलने का दावा करने वाला वीडियो वायरल होने से हड़कंप मच गया। राजस्थान पत्रिका वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

kamlesh sharma

Sep 09, 2026

alwar election

(फोटो-वायरल वीडियो का स्क्रीनशॉट/X-@OBainiwal)

अलवर। अलवर शहर के वार्ड 42 में मतदान से एक रात पहले वोटों की खरीद-फरोख्त के आरोपों को लेकर एक वीडियो वायरल होने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई। वायरल वीडियो में मिठाई के डिब्बों में कलाकंद के साथ 500-500 रुपए के नोट दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। हालांकि, राजस्थान पत्रिका वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

रात एक बजे दिवाकरी में घूम रही थी कार

बताया जा रहा है कि घटना मतदान से एक रात पहले करीब एक बजे दिवाकरी इलाके की है। यहां एक कार काफी देर से घूम रही थी। कार को संदिग्ध मानकर कुछ लोगों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। इसके बाद कार एक स्थान पर खड़ी दिखाई दी। कार में सवार लोग कथित तौर पर मिठाई के डिब्बे बाहर निकाल रहे थे। इसी दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। भीड़ को देखकर कार से डिब्बे निकाल रहे लोग कथित तौर पर कार और मिठाई के डिब्बे वहीं छोड़कर फरार हो गए।

डिब्बे खोले तो कलाकंद के साथ मिले नोट

मौके पर मौजूद लोगों ने मिठाई के डिब्बे खोलकर देखे। दावा किया गया कि डिब्बों में कलाकंद के साथ 500-500 रुपए के नोट रखे हुए थे। इसके बाद मामले का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किए जाने की बात सामने आई।

पुलिस ने घटना से किया इनकार

लोगों ने इसकी शिकायत वैशाली नगर थाना पुलिस को दी। हालांकि, वैशाली नगर थाना पुलिस ने इस तरह की घटना होने से इनकार किया है। वहीं, वीडियो वायरल होने के बाद वार्ड 42 के चुनावी माहौल में सियासी चर्चा तेज हो गई है। आरोपों को लेकर अलग-अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन वायरल वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है।

Rajasthan Nikay Chunav : तैयार है ‘बाड़ेबंदी’ की पूरी स्क्रिप्ट! जानें वोटिंग खत्म होते ही क्या है BJP-कांग्रेस की पूरी प्लानिंग?

ये भी पढ़ें
rajasthan civic polls political resort politics and councillor strategy

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राजस्थान नगर निकाय चुनाव 2026

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

09 Sept 2026 12:52 pm

Published on:

09 Sept 2026 12:51 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Alwar Election : अलवर; कार में भरे डिब्बों में कलाकंट के साथ मिले 500-500 रुपए के नोट, वीडियो वायरल

पत्रिका लाइव अपडेट

राजस्थान निकाय चुनाव 2026: कहीं EVM खराब, कहीं बूथ पर लड़ाई तो कहीं फर्जी मतदान की शिकायत

Rajasthan Nikay Chunav Live
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Alwar: अलवर में पहले चरण की वोटिंग जारी, जानें अब-तक का पूरा अपडेट

alwar municipal election
अलवर

Alwar: अलवर नगर निगम चुनाव में आखिरी रात तक मान-मनुहार, बूथ मैनेजमेंट पर जोर

alwar nagar nigam election
अलवर

Alwar: अलवर में दो जगह अजगर का रेस्क्यू, 13 फीट लंबे अजगर को जंगल में छोड़ा

alwar python rescue
अलवर

Alwar: धूप में बैठकर ट्रेनिंग लेने को मजबूर कर्मचारी, अलवर में कल होगी वोटिंग

Election preparations
अलवर

Alwar: आचार संहिता में सरकारी गाड़ी दौड़ाई? निर्वाचन विभाग ने मांगी रिपोर्ट

Alwar Zila Pramukh Balbir Chhillar
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.