Alwar: अलवर में दो जगह अजगर का रेस्क्यू, 13 फीट लंबे अजगर को जंगल में छोड़ा



शिवम दो साथियों के साथ मौके पर पहुंचे और अजगर को पकड़ने का प्रयास किया। इस दौरान अजगर पास की दीवार में बने एक बिल के अंदर आधा घुस गया। उसे बाहर निकालने में रेस्क्यू टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी। जब अजगर बाहर नहीं निकला तो बिल को थोड़ा बड़ा किया गया। इसके बाद टीम ने अजगर को सुरक्षित बाहर निकाला और अपने साथ ले गई। टीम ने लोगों से बरसात के दिनों में एतिहातन तौर पर सतर्क रहने की सलाह भी दी क्योंकि इन दिनों में जहरीले जानवरों का खतरा बढ़ जाता है।