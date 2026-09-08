8 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अलवर

Alwar: अलवर में दो जगह अजगर का रेस्क्यू, 13 फीट लंबे अजगर को जंगल में छोड़ा

अलवर जिले में अलग-अलग जगहों पर अजगर निकलने से ग्रामीणों और स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। रायसर रेंज के दांतली नाका क्षेत्र में पाबूजी महाराज मंदिर के पास 13 फीट लंबा अजगर मिला। वहीं, शहर के बख्तेश्वर महादेव मंदिर के पास भी अजगर का रेस्क्यू किया गया।
2 min read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Sep 08, 2026

alwar python rescue

मांगूर गांव में अजगर का रेस्क्यू (फोटो - पत्रिका)

अलवर जिले में सोमवार रात और मंगलवार को दो अलग-अलग स्थानों पर अजगर निकलने से लोगों में डर का माहौल बन गया। वन विभाग और रेस्क्यू टीम ने दोनों जगह पहुंचकर अजगरों को सुरक्षित बाहर निकाला। रायसर रेंज के मांगूर गांव में करीब 13 फीट लंबे अजगर को रेस्क्यू कर घने जंगल में छोड़ दिया गया।

जानकारी के अनुसार, गोलाकाबास क्षेत्र में जयपुर डिवीजन की रायसर वन रेंज के दांतली वन नाके के मांगूर गांव में पाबूजी महाराज के मंदिर के पास ग्रामीणों को अजगर दिखाई दिया। मंदिर के आसपास अजगर देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। इसके बाद टोल फ्री नंबर पर वन विभाग को सूचना दी गई।


सूचना मिलने पर वन्यजीव जयपुर के डीसीएफ जगदीश गुप्ता के निर्देश पर जयपुर डिवीजन की वन्यजीव रेंज अजबगढ़ के वन अधिकारी चंद्रप्रकाश मीणा को मामले की जानकारी दी गई। इसके बाद अजबगढ़ वन रेंज से यादराम गुर्जर के नेतृत्व में रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची।

टीम ने दोपहर करीब सवा 12 बजे मशक्कत के बाद करीब 13 फीट लंबे अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू किया। इसके बाद अजगर को आबादी क्षेत्र से दूर घने जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया। अजगर के रेस्क्यू होने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली और वन विभाग की टीम का धन्यवाद किया। मौके पर रायसर रेंज की वन रक्षक सुनीता यादव सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण महिला-पुरुष मौजूद रहे।

बख्तेश्वर मंदिर के पास भी निकला अजगर

अलवर शहर में बख्तेश्वर महादेव मंदिर के नीचे सोमवार रात करीब 10:30 बजे मंदिर में रहने वाले महेंद्र शर्मा को अजगर दिखाई दिया। उन्होंने आसपास के लोगों को सूचना दी, जिसके बाद कुछ स्थानीय निवासी भी मौके पर पहुंच गए। इसके बाद रेस्क्यू टीम के शिवम को फोन कर बुलाया गया।


शिवम दो साथियों के साथ मौके पर पहुंचे और अजगर को पकड़ने का प्रयास किया। इस दौरान अजगर पास की दीवार में बने एक बिल के अंदर आधा घुस गया। उसे बाहर निकालने में रेस्क्यू टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी। जब अजगर बाहर नहीं निकला तो बिल को थोड़ा बड़ा किया गया। इसके बाद टीम ने अजगर को सुरक्षित बाहर निकाला और अपने साथ ले गई। टीम ने लोगों से बरसात के दिनों में एतिहातन तौर पर सतर्क रहने की सलाह भी दी क्योंकि इन दिनों में जहरीले जानवरों का खतरा बढ़ जाता है।

Alwar: आचार संहिता में सरकारी गाड़ी दौड़ाई? निर्वाचन विभाग ने मांगी रिपोर्ट

ये भी पढ़ें
Alwar Zila Pramukh Balbir Chhillar

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

08 Sept 2026 03:05 pm

Published on:

08 Sept 2026 03:05 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Alwar: अलवर में दो जगह अजगर का रेस्क्यू, 13 फीट लंबे अजगर को जंगल में छोड़ा

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Alwar: धूप में बैठकर ट्रेनिंग लेने को मजबूर कर्मचारी, अलवर में कल होगी वोटिंग

Election preparations
अलवर

Alwar: आचार संहिता में सरकारी गाड़ी दौड़ाई? निर्वाचन विभाग ने मांगी रिपोर्ट

Alwar Zila Pramukh Balbir Chhillar
अलवर

Alwar: अलवर में वाणिज्यिक कर विभाग की 2 फार्मों पर कार्रवाई

alwar commercial tax
अलवर

Alwar News : उम्रकैद की सजा काट रहा बंदी अलवर जेल से फरार, सुबह हाजिरी में चला पता, देर रात किया गिरफ्तार

alwar jail prisoner serving life sentence escapes arrested
अलवर

Narayanpur: पपलाज माता की छठी पदयात्रा जयकारों के साथ रवाना, मंगलवार को पहुंचेगी घाटा

paplaj mata chhathi padyatra
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.