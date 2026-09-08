Alwar: धूप में बैठकर ट्रेनिंग लेने को मजबूर कर्मचारी, अलवर में कल होगी वोटिंग

अलवर नगर निगम में सबसे ज्यादा 65 वार्ड हैं। यहां 249 बूथों पर मतदान कराया जाएगा। कला कॉलेज में मतदान दलों को अंतिम ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद कर्मचारियों को ईवीएम और मतदान के लिए जरूरी सील व अन्य सामग्री उपलब्ध कराकर रवाना किया गया। पुलिस अधिकारियों ने भी मतदान दलों के साथ पुलिस टीमों को रवाना किया, ताकि मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।