Delhi Building Collapse: दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी सफलता, राजस्थान से बिल्डिंग का मालिक हरिराम बंसल गिरफ्तार

अलवर। दिल्ली के सत्य निकेतन में गिरी इमारत के मालिक हरिराम बंसल को पुलिस ने राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हरिराम बंसल को सोमवार दोपहर भिवाड़ी से गिरफ्तार किया गया। फिलहाल, आगे की जांच जारी है। घटना के बाद से हरिराम बंसल का कोई पता नहीं था। लुक-आउट नोटिस जारी होने के बाद दिल्ली पुलिस ने हरिराम बंसल को पकड़ने के लिए 10 टीमें बनाई थी। फिलहाल, भिवाड़ी से हरिराम को पकड़ा गया है। सत्य निकेतन इलाके में रविवार दोपहर को इमारत गिरी थी। इस घटना में अब तक सात लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। कई घायलों का इलाज चल रहा है, जबकि मलबे के नीचे अभी कई लोगों के दबे होने की आशंका है।